Il sindaco di Conselice Pula assicura: “la tutela degli animali è tra gli obiettivi dell’Unione”

“I volontari Enpa svolgono un’opera esemplare sul territorio per contenere il randagismo felino anche grazie alla collaborazione del Servizio Veterinario AUSL e l’Unione non sta sottovalutando le esigenze emerse dai tavoli di lavoro con l’Associazione – afferma il Sindaco referente dei comuni dell’Unione della Bassa Romagna Paola Pula – ma è utile ripercorrere la storia dell’Infermeria Felina che si trova a Bizzuno con uno sguardo ai prossimi impegni”.

La struttura prefabbricata inaugurata il il 7 febbraio 2009 fu acquistata da TEAM a seguito della richiesta dell’allora Presidente di ENPA Giovanna Buscaroli la quale, dovendo gestire le sterilizzazioni dei gatti delle colonie feline di alcuni Comuni della Bassa Romagna necessitava di uno spazio ove poter collocare i gatti per il post intervento operatorio e per le cure veterinarie dei gatti incidentati.

Enpa all’epoca aveva stipulato convenzioni con i Comuni di Lugo, Massa Lombarda, Cotignola e Bagnacavallo per la gestione delle colonie feline cittadine.

Pertanto l’Associazione, a fronte del comodato gratuito per l’uso della nuova struttura, si impegnò a provvedere a tutti gli oneri conseguenti relativi alle spese di gestione dell’infermeria felina ovvero i costi per l’acquisto di cibo e farmaci, le spese veterinarie per le prestazioni non eseguibili da AUSL e le manutenzioni ordinarie mentre TEAM si impegnò a pagare le spese di riscaldamento, energia elettrica, acqua e smaltimento rifiuti.

Enpa e TEAM stipularono quindi una convenzione per la gestione dell’infermeria felina a titolo sperimentale per un anno per regolare i reciproci rapporti, convenzione che nel tempo si è modificata e meglio strutturata comprendendo anche una quota di rimborso spese per l’Associazione e nel 2019 anche un contributo aggiuntivo straordinario. TEAM in questi ultimi anni si è fatta carico di significativi interventi di manutenzione straordinaria come ad es l’impianto di condizionamento dei locali e dell’acquisto di attrezzature per il funzionamento della struttura (taglia erba, casetta attrezzi, nuove gabbie di contenimento).

Ad oggi l’Associazione tramite convenzione con TEAM segue oltre all’infermeria felina, anche tutte le attività di censimento, controllo e gestione delle colonie feline presenti nei 9 Comuni dell’Unione, coordinando le attività di volontariato con l’ausilio dei propri associati ma anche di semplici cittadini che desiderano prendersi cura delle numerose colonie feline.

Recentemente TEAM ha concluso la trattativa per l’acquisto di una nuova area adiacente all’infermeria felina ed al canile che consentirà di rimodulare gli spazi delle due strutture per rispondere alle normative che impongono l’adeguamento del canile e per valutare le diverse richieste di Enpa. L’acquisto del terreno consentirà infatti di procedere con la progettazione degli interventi necessari per il canile ed anche per l’infermeria felina. L’obbiettivo è quello di portare avanti il lavoro di Giovanna Buscaroli per la cura dei gatti randagi ammalati ed incidentati e la struttura dovrà mantenere le sue finalità istitutive di infermeria felina.

Conclude il Sindaco Pula “Questo territorio ha sempre collaborato con le Associazioni di volontariato che si occupano dei cani e dei gatti ritenendo che le finalità di tutela degli animali siano, al di là delle competenze attribuite dalla legge, espressione di una società civile. Per arginare il fenomeno del randagismo felino e canino è indispensabile l’aiuto dei cittadini che devono porre in essere comportamenti responsabili come evitarne l’abbandono e identificare gli animali con il microchip, controllare la nascite con la sterilizzazione delle femmine”.