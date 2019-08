La Pigna: dopo riapertura Ravegnana il Comune faccia sistemare con urgenza le via Trova, Viazza e Rustica

“Lo scorso 18 giugno il Consiglio comunale di Ravenna ha approvato a maggioranza dei presenti (con la sola astensione dei consiglieri della Lega Tavoni e Biondi) la nostra proposta per la messa in sicurezza delle vie adiacenti alla Ravegnana e messe a dura prova dall’intensificazione del traffico – anche pesante -dovuto alla chiusura della stessa. In particolare, la nostra richiesta si concentrava sulle vie Trova, Viazza e Rustica le cui condizioni, già disastrate sono notevolmente peggiorate in questi mesi tanto da minare seriamente la sicurezza di chiunque le percorra.” Così scrive La Pigna in una nota.

“Ora che la Ravegnana è riaperta, ci aspettiamo che il Sindaco Michele de Pascale provveda subito ad avviare tutte le procedure necessarie per la repentina messa in sicurezza delle strade adiacenti. Tale intervento non è solo un dovere per un’amministrazione che abbia veramente a cuore la sicurezza dei suoi cittadini, ma anche un preciso obbligo derivante dal sopra citato voto del Consiglio comunale sulla nostra proposta. L’amministrazione de Pascale ora non ha più scuse: vigileremo affinché venga immediatamente predisposto l’intervento su queste tre vie così da dare finalmente sollievo a tutti coloro i quali si trovano a percorrerle” conclude La Pigna.