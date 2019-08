Festa nazionale dell’Unità di Ravenna: il programma di mercoledì 28 agosto, con Landini e Orlando

Sesta giornata alla Festa nazionale dell’Unità in corso al Pala De André di Ravenna. Di seguito il programma di oggi, mercoledì 28 agosto, che ha subito alcune variazioni nel programma degli incontri politici in seguito alle trattative in corso a Roma per la crisi di governo.

Alla sala Benigno Zaccagnini alle ore 18.30 incontro su QUALE FUTURO PER IL SUD con Luca Bianchi, Amedeo Lepore, Irene Tinagli, Salvatore Tomaselli. L’intervista a Dario Franceschini prevista per le ore 20 è stata annullata. Sempre alla sala Zaccagnini alle ore 21.30 conversazione con Maurizio Landini segretario generale della Cgil e Andrea Orlando vice segretario nazionale del Pd sul tema PER L’ITALIA DEL LAVORO.

Allo spazio Libreria alle ore 19.00 presentazione del libro di e con Filippo Solibello SPAM, STOP PLASTICA A MARE. Partecipano Matteo Gozzoli e Stella Bianchi. Alle ore 20.30 presentazione del libro di e con Giovanni Taurasi e Caterina Liotti LIBERA OGNI GIOIA – I segni delle cittadine a Modena tra liberazione e Costituzione. Partecipa Daniele Borioli.

Sul Palco Centrale l’OMAGGIO AD AUGUSTO DAOLIO con Rosanna Fantuzzi per letture e racconti, musica (rigorosamente nomade) di Salvo Giordano, le band Corpi Estranei e Figli Dell’oblio. Serata di solidarietà e sostegno all’IRST di Meldola.

Nella Tenda Socjal Club Gloria Turrini Trio.

Nei viali della festa spettacoli di improvvisazione teatrale.

Tutte le sere si gioca a tombola e si possono vincere ricchi premi alla pesca gigante. Infine non può mancare la gastronomia dal classico ristorante romagnolo alle specialità toscane, della collina e del borgo e un ristorante con specialità di mare. Poi l’osteria delle Terre Libere con i prodotti etici nati dalle terre confiscate alla mafia, il ristorante vegetariano, la friggitoria, il ristorante multietnico.

Il programma completo delle Festa è disponibile sul sito del Partito Democratico e su www.festaravenna.it