Festa nazionale dell’Unità di Ravenna: il programma di giovedì 29 agosto, con Romano Prodi

Settima giornata alla Festa nazionale dell’Unità in corso al Pala De André di Ravenna. Di seguito il programma di oggi, giovedì 29 agosto.

Alla sala Benigno Zaccagnini alle ore 18.30 incontro su PER UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEI CITTADINI con Carlo Mochi Sismondi, Alessio Pascucci, Emma Petitti, Riccardo Rossi, Serena Sorrentino.

Sempre alla sala Zaccagnini alle ore 20.00 IN RICORDO DI MASSIMO BORDIN: INFORMAZIONE E LIBERTÀ con Roberto Giachetti, Oscar Giannino, Francesco Verducci.

Alle ore 21.30 ci sarà l’incontro L’EUROPA E NOI, dove Romano Prodi sarà intervistato da Lucia Annunziata.

Allo spazio Libreria alle ore 19.00 presentazione del libro di e con Claudio Madricardo DEMOCRAZIA INDIVISA. Partecipano: Guido Moltedo, Vincenzo Montenegro, Pasquale Valente. Alle ore 20.30 CROCIFISSI APPENA APPESI, speach di Annalisa Vandel.

Sul Palco Centrale RANCORE. Dopo 40 date dall’uscita del disco “Musica per bambini” e numerosi sold out, Rancore si è esibito sul palco del concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma, oltre ad essersi esibito al Festival di Sanremo al fianco di Daniele Silvestri in gara con il brano “Argentovivo”. Rancore è da anni considerato uno degli artisti più interessanti del panorama del rap italiano, capace di trovare la giusta alchimia tra rime, tecnica, fantasia e significati.

Nella Tenda Socjal Club Sesto Senso.

Tutte le sere si gioca a tombola e si possono vincere ricchi premi alla pesca gigante. Infine non può mancare la gastronomia dal classico ristorante romagnolo alle specialità toscane, della collina e del borgo e un ristorante con specialità di mare. Poi l’osteria delle Terre Libere con i prodotti etici nati dalle terre confiscate alla mafia, il ristorante vegetariano, la friggitoria, il ristorante multietnico.

Il programma completo delle Festa è disponibile sul sito del Partito Democratico e su www.festaravenna.it