Insieme per Cambiare (Faenza) esorta una reazione: “Politica attuale distante dalla realtà”

“Che sconforto, ma bisogna reagire!” si apre così la lettera firmata da Domizio Piroddi, Paolo Cavina e Massimiliano Penazzi di Insieme per Cambiare (Faenza), riferendosi all’attuale crisi di governo.

“Il teatrino messo in opera dai nostri politici nazionali è quanto di peggio si ricordi” affermano gli esponenti del gruppo consiliare, sottolineando quelle che, a detta loro, sono colpe molto gravi da parte dell’attuale classe politica: “Tutti a smentire quanto detto pochi giorni prima, peraltro sostenuto con asserzioni di gravità inaudita, offese talmente pesanti da non rivolgere più la parola o da adire a vie legali. E invece, come se nulla fosse, la parola data, le promesse elettorali, vengono smentite e capovolte. Il danno è gravissimo: che messaggio arriva al cittadino? Che insegnamento ricevono i nostri ragazzi? Quale educazione se i rappresentanti politici nazionali si permettono questo comportamento? Si ha libertà di menzogna?”

Insieme per Cambiare ha chiosato il proprio intervento esprimendo i suoi propositi: “Noi oggi vogliamo dare un messaggio diverso e di speranza: il cittadino, il genitore, il ragazzo, l’imprenditore, il lavoratore medio, la casalinga sono migliori di quelle persone che credono di rappresentarci, perché la maggioranza, purtroppo vilipesa, è ancora fatta di persone che mantengono la parola data ed hanno un comportamento coerente: prima o poi saranno loro a governarci.”