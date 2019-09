Romano Prodi e il Governo giallo-rosso che si può fare: “Con accordi chiari, può durare tutta la legislatura”

Come c’era da aspettarsi considerato il frangente politico e nonostante il titolo “L’Europa e Noi”, poco sull’Europa e molto sul Noi si è concentrata l’intervista di Lucia Annunziata ad un Romano Prodi frizzante, ironico e prammatico, anche se il richiamo all’Europa è rimasto come un sotto testo pervasivo per tutta la durata dell’incontro.

Ieri sera, in un gremito spazio dibattiti della Festa nazionale dell’Unità di Ravenna, il Professore si è lanciato anche in contorte metafore, più usuali a Pierluigi Bersani e che hanno spiazzato la stessa Annunziata, ma non si è tirato indietro alle domande della giornalista e, tra gli applausi e l’approvazione del pubblico, ha detto la sua sul tentativo di dar vita ad un governo “giallo rosso” o Conte bis.

Tentativo al quale pare decisamente favorevole, pur descrivendolo come un “esercizio complicato, interessante da osservare” e che per avere successo non potrà sottrarsi ad alcune condizioni essenziali. Prima di tutto, un accordo sistematico e meticoloso su ogni punto del programma di legislatura, in modo che il patto tra le due forze in gioco non venga continuamente messo in discussione e il governo possa assicurarsi una vita lunga e il più possibile stabile.

Poi, che venga scelta una squadra di ministri, principalmente espressione della politica e solo in pochi casi, di “garanzia”, formata da tecnici, che deve avere una riferimento preciso: la competenza. No ai ministri improvvisati, insomma, a chi non conosce il “mestiere” e la materia di cui dovrà occuparsi. Tutto il contrario di quanto proposto da Grillo, che vorrebbe i tecnici ai Ministeri.

Infine, un chiaro e forte riferimento europeista, per portare l’Italia a riconquistare il proprio ruolo di primo piano in Europa, “perchè senza l’Europa non si va da nessuna parte, questo deve essere chiaro”.

Il ricorso alle urne, per Prodi, pur definito una legittima possibilità democratica, al pari del tentativo ora in piedi tra Pd e 5 Stelle, non avrebbe risolto nulla: “Questa legge elettorale – ha spiegato – non garantisce un governo al Paese, perché le alleanze vanno ricercate dopo il voto, a seconda dei risultati. Io sono per il maggioritario che, sebbene finisca per punire i piccoli partiti, è l’unico sistema che in Europa riesce a garantire governi saldi e durevoli. Se fossimo ricorsi al voto, ci saremmo trovati punto e a capo”.

E su questa scelta il parere del Professore è allineato a quello dell’ex segretario Matteo Renzi, che mentre Zingaretti invocava il ricorso al voto, dava invece il proprio placet alla ricerca della nuova alleanza. Per non perdere il controllo dei gruppi parlamentari, maligna più di qualcuno. Per non consegnare il Paese alle destre più estreme, dicono altri. Fatto sta che, dopo l’endorsement renziano al governo giallo rosso, anche il segretario ha poi cambiato idea e ha aperto il dialogo con Di Maio. Allora, chi comanda nel Pd, chiede Annunziata?

“Nel Pd comanda il segretario – risponde senza esitazioni Prodi – che sta trattando in modo unitario con i 5 Stelle. Raramente il partito è apparso altrettanto compatto e unanime. Ci fosse altrettanta unità nei 5 Stelle!”.

Redistribuzione del reddito, nuovo rapporto con l’ambiente, lotta senza quartiere all’evasione fiscale, salute e welfare e focus sulla scuola e sulla ricerca, attività sulle quali bisogna tornare ad investire massicciamente “altrimenti non abbiamo più speranza per il futuro”. Questi gli elementi su cui concentrarsi per il programma del nuovo governo.

“Bisogna prendere atto del fatto che la gente è scontenta – ha detto Prodi – e ha paura; non possiamo però rispondere a queste legittime richieste con gli slogan, ma con la precisione dei numeri del bilancio”.

E sulle tasse, cosa deve fare questo governo? “La flat tax è una porcheria a livello teorico, perché non è giusto che chi guadagna 30mila euro all’anno paghi quanto chi ne guadagna 300mila. Ma poi è anche infattibile a livello pratico, perché i soldi per realizzarla non erano stati messi in conto dal governo precedente. E nemmeno credo che andranno messi «in Conte»”, ha ironicamente suggerito.

Sul reddito di cittadinanza invece ha parlato bene a metà, come di un provvedimento “fatto male ma necessario come paracadute sociale per chi non ce la fa. Non mi piace la partita dei navigator e credo che sia necessario stare attenti al fatto che non diventi un disincentivo al lavoro. Ma uno strumento del genere era indispensabile”.

Non poteva mancare il riferimento al tema dell’immigrazione, sul quale la destra di Salvini ha costruito il grosso del proprio consenso. Prodi lo estrarrebbe dal controllo del Viminale per farne un ministero a sé. “La gestione delle migrazioni è centrale, riguarda molti aspetti, non solo di sicurezza ma anche d’integrazione, oltre che di politica estera. Per questo penso meriti un dicastero con un responsabile che si sieda al tavolo del Consiglio dei Ministri”.

E se da questo punto di vista l’inversione di rotta rispetto alle scelte operate da Salvini e Di Maio è apparsa chiara, meno netta è stata l’apertura di credito sulle ONG, che con le loro navi salvano i migranti in mare, nel silenzio e nel sostanziale inattivismo dell’Europa e dei singoli stati. Le Ong sono i “taxi del mare”? Ha chiesto Annunziata.

“Fare il processo alla bontà delle persone non è bello – ha risposto Prodi -, ma non sono certo il demonio. Molti nostri ragazzi ci lavorano e fanno volontariato con queste associazioni e questo è un aspetto meritorio. Vanno però sicuramente sottoposte al controllo dello Stato, come qualunque organizzazione che interagisca con l’Italia”.

Gli ultimi scorci di intervista hanno poi virato sui temi europei: il Professore si è detto contrario al dogma del pareggio di bilancio in Costituzione perché non è possibile decidere ogni anno di non fare debiti ed avere un bilancio in surplus. “Ogni famiglia si augurerebbe di poter aumentare ogni anno i propri risparmi, ma nessuna scommetterebbe sul fatto di non dover mai fare un debito”.

“Ora però che anche la grande macchina tedesca – ha aggiunto Prodi – “starnutisce”, comincia ad incrinarsi anche da loro il dogma ferreo del surplus di bilancio. Questo apre più strade anche all’Italia. Non sto parlando di venire meno agli impegni presi, ma di aprirsi margini di contrattazione per portarli a termine”.

C’è bisogno di più Europa e non di meno Europa per Prodi, che è a favore dello sviluppo di una politica finanziaria comune che affianchi la moneta unica, perché “nessun Paese singolo ce la può fare”.

E ha chiuso con una battuta sui “nemici” dell’Europa, quelli che in Europa si battono per dare maggiore potere ai singoli Stati, rappresentati magistralmente in Italia da Salvini: “È normale che in Europa ci siano grandi conflitti politici, ricordiamoci che non è mai accaduto di riuscire a far stare insieme 28 Paesi in pace. Il conflitto con i sovranisti però, a mio avviso, è già finito, lo si vede dalle scelte della Polonia ad esempio, che internamente porta avanti anche politiche molto rigide, ma poi in Europa sceglie di sedersi con i Popolari…di sovranisti c’è rimasto solo Salvini”.