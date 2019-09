Festa nazionale dell’Unità di Ravenna: il programma di lunedì 2 settembre

Alla Festa nazionale dell’Unità di Ravenna oggi lunedì 2 settembre sono in programma tre incontri alla sala Benigno Zaccagnini. Ore 18.30 – SALUTE È UN DIRITTO FONDAMENTALE: SANITÀ PUBBLICA, BENE COMUNE. Incontro con l’Associazione Salute Diritto Fondamentale. Con Rosi Bindi, Giovanni Bissoni, Luca Ceriscioli, Marco Geddes, Margherita Miotto. Modera: Maria Luisa Gnecchi. Ore 20.00 – LE CITTÀ E LA SFIDA DELL’IMMIGRAZIONE. Partecipano Giorgio Gori, Raffaela Milano, Nadan Petrovic, Matteo Ricci, Marina Sereni. Modera Roberta Vandini. Ore 21.30 – L’ALTERNATIVA POSSIBILE IN ITALIA E IN EUROPA (evento organizzato dal PSE) con Brando Benifei capo delegazione del Pd al Parlamento Europeo, Pierluigi Bersani, Iratxe Garcia capogruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo.

Allo spazio Libreria alle ore 18.30 presentazione del libro di e con Mario Caligiuri INTRODUZIONE ALLA SOCIETÀ DELLA DISINFORMAZIONE. Ore 20.00 presentazione del libro di e con Luca Di Bartolomei DRITTO AL CUORE. Partecipa: Piero De Luca. Modera Gianpaolo Maini. Ore 21.30 – PER UN CIBO BUONO E GIUSTO. Qualità, filiere, prezzi, reddito, lavoro. Con Simona Caselli, Susanna Cenni, Paolo De Castro, Cristiano Fini, Antonella Incerti, Ettore Prandini. Modera Fabio Ciconte.

Sul Palco Centrale i RAGAZZI DI STRADA & RICKY PORTERA con Ricky Portera, chitarrista degli Stadio e Lucio Dalla; Gigi Puzzo, bassista de I Corvi; Roby Morsiani, batterista degli Skiantos; Mimmo Camporeale, pianista di Vasco Rossi e Roberto Fagnani. Nella Tenda Socjal Club Cristiano Cavina presenta il suo libro “Ottanta rose mezz’ora”. In apertura Gio Gasdia e Slow eMotion.

I viali diventeranno un grande palcoscenico all’aperto per i Burattini in festa: una serata che vedrà protagonista una ricca selezione di compagnie e artisti che si esibiranno a rotazione con spettacoli brevi e sempre differenti. Un evento particolarmente dedicato a ragazzi e famiglie, basato su una comicità popolare e un linguaggio immediato che, nel solco della tradizione della Commedia dell’arte, lo rende di certo interesse per il pubblico di tutte le età.

Tutte le sere si gioca a tombola e si possono vincere ricchi premi alla pesca gigante. Infine non può mancare la gastronomia dal classico ristorante romagnolo alle specialità toscane, della collina e del borgo e un ristorante con specialità di mare. Poi l’osteria delle Terre Libere con i prodotti etici nati dalle terre confiscate alla mafia, il ristorante vegetariano, la friggitoria, il ristorante multietnico.

Il programma completo delle Festa è disponibile sul sito del Partito Democratico e su www.festaravenna.it