Liverani e Rolando (Lega): “Circolo Tennis Zavaglia e strutture adiacenti in balia di spacciatori”

“Due esposti in Questura nel giro di un ano, ma la situazione all’interno del circolo tennis Dario Zavaglia e della struttura pubblico adiacente all’ippodromo, purtroppo non è cambiata, anzi forse è peggiorata” con queste parole esordiscono il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani e il consigliere comunale Gianfilippo Rolando.

“Come evidenziano gli esposti presentati in questura la situazione è di alto degrado; la struttura pubblica dell’ippodromo (gradinata) dove si allenano d’estate ragazzi dai 5 ai 14 anni è diventata una zona di spaccio e consumo di droga, i malviventi poi pernottano stabilmente negli spogliatoi e nelle docce della struttura rubando materassi ed altri oggetti di proprietà del Circolo Tennis” spiegano i due leghisti.

“Oltre a spaccio, furti e occupazione di strutture pubbliche, nei luoghi dove i bambini si allenano ogni giorno le inservienti devono preventivamente setacciare la zona centimetro per centimetro per raccogliere bottiglie rotte, siringhe, bici rubate e persino pulire secrezioni umane, sempre con il costante rischio di trovare ancora in loco i responsabili, che in passato hanno più volte aggredito verbalmente le operatrici. Alla richiesta di cessare ogni tipo di invadenza, i gestori hanno ricevuto minacce di ritorsioni o addirittura di morte” – proseguono Liverani e Rolando.

Secondo i due leghisti: “La situazione sarebbe stata inaccettabile già dopo qualche giorno, il protrarsi per così tanto tempo è al limite della sopportazione umana, per questo esprimiamo la nostra massima solidarietà ai gestori e agli operatori delle strutture, augurandoci che Questore e Giunta si attivino in maniera celere e definitiva”.

Rolando infine aggiunge che: “in caso di mancata attivazione da parte dell’Amministrazione Comunale, mi impegno a riportare questa brutta e delicata situazione in Consiglio Comunale.”