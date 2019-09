LprRa chiede convocazione del consiglio di Sant’Alberto per messa in sicurezza della provinciale a Ca’ Bosco e a San Romualdo

Dopo la tragica morte di Daniele Marini, ex titolare del bar Ca’ Bosco e padre dell’attuale, travolto mentre attraversava la via Sant’Alberto sulle strisce pedonali di fronte al locale, il presidente del comitato cittadino di San Romualdo, di cui è parte anche la frazione di Ca’ Bosco, ha dichiarato: “Quello che è successo davanti al bar Ca’ Bosco purtroppo è una tragica fatalità, anche perché la persona alla guida mi hanno detto che non andava veloce, ma sulla via Sant’ Alberto le auto sfrecciano e noi è da anni che chiediamo un autovelox. Abbiamo segnalato più volte al Comune la situazione, presentando anche diversi esposti ai vigili urbani. Tre mesi fa ho anche avuto un incontro con il vicesindaco Eugenio Fusignani e ne abbiamo discusso. Il Comitato cittadino chiede da anni autovelox a San Romualdo e a Ca’ Bosco. Basterebbe anche solo un velo box, che funziona solo con la pattuglia della Polizia locale: ormai il Comune li ha messi ovunque, anche dove non servono, ma qui a San Romualdo niente. È necessario installare un apparecchio che funga anche solo da deterrente, perché qui gli automobilisti sfrecciano e la via Sant’ Alberto diventa davvero pericolosa, in particolare per i pedoni”. Urbinati ha detto anche che, sulla via Sant’Alberto, “in particolare nel luogo dell’ incidente, un po’ di illuminazione in più non guasterebbe”.

“I problemi irrisolti della sicurezza stradale – dichiarano Giuliano Fogli, Enzo Dalmonte, Massimo Fico e Angelo Pittiglio, consiglieri di Lista per Ravenna dell’area di Sant’Alberto – sulla strada provinciale Sant’Alberto, che collega Ravenna con la località omonima passando per Ca’ Bosco e San Romualdo, è stato più volte sollevato e trattato nel Consiglio territoriale stesso di Sant’Alberto, in particolare dal gruppo di Lista per Ravenna. Ritenendo che debbano acquisirsi finalmente risposte chiare sugli interventi che al riguardo devono essere messi in campo, in tempi immediati certi, i sottoscritti chiedono al presidente in indirizzo di convocare il Consiglio entro 15 giorni, a norma dell’art. 28, primo comma, del regolamento sul funzionamento di tale organo , ponendo all’ordine del giorno il seguente oggetto di discussione: Interventi di messa in sicurezza della provinciale Sant’Alberto in corrispondenza di Ca’ Bosco e di San Romualdo. Si sottolinea l’opportunità della partecipazione del sindaco e/o di suoi delegati”.