Riqualificazione Largo Firenze. Gatta: restituita alla città una zona di sosta strategica

«Stamattina ha riaperto finalmente l’area di sosta di Largo Firenze dopo i lavori di riqualificazione che avevo personalmente sollecitato con un’interrogazione del 22 novembre 2018. Il degrado della zona richiedeva un intervento urgente che il Comune ha portato a termine nei tempi previsti in modo che tutto fosse pronto per l’inizio dell’anno scolastico. Ora l’utilizzo di una delle zone di sosta strategiche per il centro città è all’altezza delle esigenze di cittadini e turisti». Così il presidente della commissione lavori pubblici del Comune di Ravenna, Rudy Gatta, esprime la propria soddisfazione per la chiusura del cantiere.

«Il degrado di Largo Firenze – continua Gatta – era diventato insostenibile per la posizione di pregio della piazza, con il Centro congressi che vi si affaccia e con il teatro Alighieri a pochi metri. E anche per la sua importanza come area di parcheggio strategica: ora gli stalli di sosta sono stati adeguati alle dimensioni dei veicoli attuali e questo ovviamente aumenta la sua efficienza».

Gatta, che stamattina si è recato in Largo Firenze per verificare il risultato dei lavori, ha anche voluto sottolineare come sia giusto «riconoscere all’amministrazione comunale quando lavora bene: in questo caso i complimenti vanno estesi anche a quanti spesso lavorano nell’ombra per fare in modo che la città funzioni al meglio: mi riferisco a tecnici, operai e tutti quanti sono stati impegnati nella riuscita del cantiere di Largo Firenze a luglio e agosto».