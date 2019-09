Faenza, assemblea pubblica al quartiere Centro nord: in discussione alcuni importanti progetti per quell’area

Oggi – mercoledì 4 settembre – alle ore 21, presso la sede del Centro sociale Pertini, in via Medaglie d’Oro 104 a Faenza, è convocata un’assemblea pubblica del quartiere Centro nord. Al centro del dibattito alcuni importanti progetti per quell’area della città: la riqualificazione dell’area della Stazione ferroviaria, il progetto viabilità Piedibus della zona San Rocco, la destinazione dell’area dismessa dell’ex Sariaf e idee e proposte per una viabilità esterna alle strade cittadine. All’incontro, aperto alla partecipazione di tutti i cittadini interessati ai temi in discussione, parteciperanno anche l’assessore all’ambiente e mobilità pubblica del Comune di Faenza Antonio Bandini, i consiglieri regionali Manuela Rontini e Andrea Liverani.