Gruppo Lega di Cervia presenta un odg sulla figura del garante dell’infanzia

Il Gruppo Lega di Cervia ha presentato un ordine del giorno nel quale si propone al Consiglio Comunale di impegnare il Sindaco nell’istituzione di un tavolo di confronto permanente al fine di valutare nel concreto le azioni intraprese per istituire la figura del garante dell’infanzia sul territorio cervese con annesso regolamento. “Consci che tale figura esiste già a livello regionale e accertato che gli assistenti sociali svolgono un eccellente lavoro, pensiamo che tale figura possa essere un ulteriore aiuto per chi possa avere delle difficoltà in tale senso. Ci si augura e si spera solamente in una generale sensibilizzazione da parte di tutti i cittadini. Crediamo fermamente che i bambini e i ragazzi non abbiano parte politica e siano un bene di tutti. Speriamo che questa cosa venga appoggiata da tutto il consiglio e che venga poi sviluppata da chi ha la sensibilità e la competenza necessaria. – scrivono i leghisti – Invitiamo il consiglio comunale, il sindaco e la giunta ad intervenire applicando nell’immediato i provvedimenti attuabili, di procedere all’istituzione di un tavolo di confronto permanente per affrontare tale tematica nei tempi dovuti.”