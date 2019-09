Lega di Lugo: “Pd ha perso presidenze di S. Bernardino e S. Potito. Assessore al decentramento rispetti ruolo consulte.”

Fabio Cortesi Capogruppo Lega a Lugo e Anna Baraldi consigliere uscente dalla consulta di Lugo Centro affermano che “il PD ha perso le presidenze di San Bernardino e San Potito. L’assessore al decentramento Veronica Valmori deve rispettare il ruolo consultivo delle consulte.”

Fabio Cortesi afferma che le consulte, che verranno nominate a breve, “non sono ‘cosa loro’, ma dei cittadini che decidono di dedicare parte del loro tempo libero per la comunità e per portare i bisogni dei cittadini in comune. Tale ruolo va rispettato e valorizzato soprattutto alla luce del comportamento tenuto nell’ultimo anno dalla precedente giunta.”

Anna Baraldi afferma che “lo stesso sindaco si è fatto di nebbia nell’ultimo anno, insieme all’Ing. Nobile e al comandante della P.M. L’ultima consulta si è riunita il 5/04/2019 poi più nulla; inoltre ci hanno sempre tacciato di lamentarci solo e di non proporre. Ogni volta che abbiamo fatto proposte o avuto idee le hanno respinte, gli unici che possono decidere, come ricorda in maniera sconveniente l’assessore Valmori, è la giunta. Che si decidano, o ci ascoltano in modo aperto e rispettano le consulte o che lo dicano apertamente che il libero pensiero del cittadino al Partito Democratico dà fastidio.”