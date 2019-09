Trivelle. Morrone (Lega): Pd di Ravenna segue Conte su stop a nuove concessioni?

Il copione è lo stesso. Lega e Pd si attaccano a vicenda sulla questione delle trivelle. Ma ora a parti invertite. Infatti se prima era il Pd ad attaccare lo stop alle nuove trivellazioni imposto a livello nazionale dal governo giallo-verde, ora è la Lega ad attaccare il Pd ravennate sulla base delle scelte del governo giallo-rosso. “Sarà interessante vedere come reagiranno il Pd ravennate e regionale e il mondo economico alle dichiarazioni lapidarie del premier Giuseppe Conte tese a confermare che il Governo Pd-M5s introdurrà una normativa contro il rilascio di nuove concessioni di trivellazione per l’estrazione di idrocarburi. – si legge in una nota del segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone – I casi infatti sono due: o Conte si lascia andare al solito proclama senza seguito per accontentare momentaneamente la parte grillina, oppure il Pd, pur di andare al governo, ha ceduto sulla battaglia a favore delle trivelle portata avanti dai dem romagnoli.”

“In ogni caso, ci chiediamo quale sia la verità, visto che delle dichiarazioni del presidente del Consiglio c’è da fidarsi il giusto, come c’è da dubitare dei contenuti di un programma scritto da partiti pronti a qualsiasi giravolta e a cambiare idea da un giorno all’altro. Ci chiediamo infine cosa ne pensi il consigliere regionale del Pd, Gianni Bessi, del voltafaccia del proprio partito, ora che quest’ultimo si è iscritto al partito dei ‘blocca trivelle’: esprimerà parole di fuoco contro il M5s, come accadde pochi mesi fa, o anche lui, obtorto collo, farà buon viso a cattiva sorte, cambiando opinione a 360 gradi?” chiude la nota l’on. Jacopo Morrone.