Francesconi, Pri Ravenna: “Accademia e Verdi, un passo avanti, ma occorre la sede unica in centro”

Chiara Francesconi, Capogruppo Pri, ha presieduto i lavori della Commissione consigliare che ha licenziato la delibera “Indirizzi per la statizzazione dell’Accademia e dell’Istituto Verdi”.

“In questi mesi, grazie anche all’impegno e alle proposte degli amministratori repubblicani, si sono compiuti passi avanti importanti e decisivi per la statizzazione dei due enti che si legheranno in un’unica Federazione. Occorre chiarire però – sottolinea Francesconi – che rimane ancora sospesa la necessità di individuare una unica sede per Verdi e Accademia, ormai da considerarsi a tutti gli effetti Istituti di pari livello di quelli universitari, ma che godono di sedi attuali insufficienti come spazi e, nel caso dell’Accademia, la sede è inidonea pure come collocazione. La nostra idea rimane quella di rendere le due realtà e la particolarità dei loro insegnamenti utili alla cultura e al turismo ravennate a condizione che la loro attività sia fruibile in centro storico – oltre ché dagli studenti – da chi visita Ravenna o vuole rendersi conto della qualità degli insegnamenti. Pertanto – conclude l’esponente del Pri – va bene prestare la massima attenzione alle condizioni della statizzazione ma non perdiamo questa occasione anche per rilanciare una funzione preziosa che i due Istituti hanno per la nostra città, in grado di rinvigorire la storia degli insegnamenti musicali ravennati e la stessa cultura del mosaico, della scultura e delle arti visive.”