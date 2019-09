Alberghini (Lega): su Porto e Offshore Ravenna è all’angolo e rischia il ko, il Sindaco agisca

“Nonostante le parole di ottimismo espresse dal Sindaco de Pascale sul futuro del porto, restano forti le perplessità e le preoccupazioni per il futuro dello scalo ravennate. Certamente non ci tranquillizzano le affermazioni di de Pascale sulle assicurazioni ricevute dal Ministro delle Infrastrutture che ha garantito che metterà in campo tutte le azioni necessarie a garantire il successo del “Progettone”. Troppo volte in passato abbiamo visto Ravenna messa in secondo piano dai palazzi romani e soprattutto quando questi erano occupati dal Pd.” Così il consigliere comunale leghista Massimiliano Alberghini.

“Nella speranza che le vicende giudiziarie vengano prontamente chiarite”, secondo Alberghini Ravenna non può permetterci ulteriori slittamenti: “Ogni giorno di ritardo può risultare determinante per il rilancio o l’affossamento del porto”.

“Il porto è la principale economia del nostro territorio e l’impatto negativo sul tessuto locale che deriverebbe da ulteriori ritardi sarebbe gravissimo. – continua Alberghini – E tutto questo dopo il blocco delle attività estrattive promesso dal nuovo governo che rende vano tutto il lavoro svolto in questi mesi per effettuare le modifiche necessarie a tutelare il distretto offshore ravennate. Probabilmente i vertici locali e nazionali del Pd non si rendono conto che disperdere il know-how acquisito in tanti anni significa non recuperarlo più.”

Alberghini chiude chiedendo al Sindaco di Ravenna di muoversi con lucidità e con prontezza per affrontare questa situazione critica.