Dopo segnalazione della Pigna, Anas avvia lavori al cavalcavia della E45 presso svincolo Standiana/Osteria

“Lo scorso 12 agosto abbiamo inviato una segnalazione ad Anas con la quale abbiamo denunciato le condizioni disastrose del cavalcavia della E45 ubicato in prossimità dello svincolo Standiana/Osteria. Dalle segnalazioni che ci sono pervenute dai cittadini e accompagnate da una nutrita documentazione fotografica, risultavano evidenti le pessime condizioni della struttura. Abbiamo, quindi, proceduto a segnalare tale situazione al competente dipartimento dell’Emilia-Romagna di Anas. Segnalazione che é stata immediatamente presa in carico da Anas. Dalla risposta ricevuta dalla stessa Anas lo scorso 12 settembre a mezzo PEC risulta che a seguito della nostra segnalazione è stata aperta la pratica che ha portato, il 3 settembre, a dar corso ai lavori di manutenzione straordinaria del cavalcavia della strada provinciale 101 Standiana, con durata dei lavori prevista in 120 giorni.”