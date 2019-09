Lunedì 16 settembre si riunisce il consiglio territoriale Darsena di Ravenna

Lunedì 16 settembre, alle 20.30 nella sede dell’ufficio decentrato di via Aquilela 13 è convocato il consiglio territoriale Darsena. All’ordine del giorno: espressione di parere su “Manutenzione straordinaria su tratti di strade ubicati nell’area territoriale 3 Darsena” e sulla proposta di nuova regolamentazione della sosta su via Chiavica Romea e via Tommaso Gulli; aggiornamento sullo stato degli incontri avuti con cittadini, assessore e tecnici in merito al senso unico in via Stradone; situazione sicurezza nell’area territoriale con particolare riferimento alla sosta di nomadi su via Medulino, via Travaglini (ed altre) ed eventuali azioni da porre in atto per sensibilizzare ulteriormente l’amministrazione sulla questione; ruolo che il consiglio territoriale può assumere in merito al progetto Dare, con il quale il Comune ha vinto il quarto bando europeo Urban Innovative Actions con finanziamento di quasi cinque milioni.

In apertura di consiglio inoltre interverrà brevemente l’associazione Ravenna Teatro, che ha espresso, attraverso l’assessorato alla Cultura, la volontà di presentare a tutti i consigli la stagione teatrale 2019/2020.