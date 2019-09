Bernini (FI): “Sicurezza negli ospedali sia priorità a qualunque livello”

“Il tema della sicurezza negli ospedali deve diventare prioritario nelle agende di governo nazionale e regionale, anche alla luce di quanto accaduto a Faenza, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico tra i corridoi – dichiara Anna Maria Bernini, presidente Gruppo Forza Italia al Senato-. Episodi come questi, che si sommano a tanti altri di uguale gravità, dimostrano chiaramente che non si può più attendere per individuare soluzioni che consentano a operatori, medici e pazienti di essere sicuri nei luoghi di cura, ma anche a chi si occupa di sicurezza di poter affrontare al meglio le emergenze di questo tipo”.

La Bernini auspica che in Regione si apra immediatamente un tavolo tecnico che coinvolga le aziende sanitarie, gli operatori del settore e le organizzazioni sindacali: “E’ fondamentale che giungano a compimento le tante richieste che arrivano in maniera pressoché trasversale e che riguardano il potenziamento della videosorveglianza e il rafforzamento degli organici del personale di sicurezza in luoghi particolarmente sensibili, tra i quali i pronto soccorso”.