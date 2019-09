Il Consiglio comunale di Ravenna si riunisce il 17 settembre: l’ordine del giorno dei lavori

Martedì 17 settembre, alle 16, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune ( http://bit.ly/diretta-streaming-consiglio ) e sulla pagina facebook Comune di Ravenna.

A inizio seduta la trattazione dei seguenti question time: “Piscina comunale – piena fruizione da parte di persone diversamente abili” di Emanuele Panizza, consigliere del gruppo Misto; “Più che legittimo proteggere la casa col filo spinato” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna; “Degrado all’interno del circolo tennis Dario Zavaglia e area dicente all’ippodromo” di Gianfilippo Rolando del gruppo Lega nord; “Quali provvedimenti verranno intrapresi per garantire la sicurezza della provinciale a Cà Bosco e a San Romualdo” di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna; “Cimitero delle navi, a quando la bonifica della pialassa Piomboni?” di Massimo Manzoli, capogruppo Ravenna in Comune.

Seguiranno informative e comunicazioni da parte della presidente del consiglio comunale sull’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini.

L’assessora al Bilancio Valentina Morigi fornirà poi comunicazioni ai sensi del Regolamento di contabilità sul prelevamento dal fondo di riserva.

Quindi le interrogazioni: la prima su “Intitoliamo un parco o una strada a Fabrizio De Andrè” è rivolta all’assessore agli Affari generali Gianandrea Baroncini da parte del capogruppo di Ama Ravenna, Daniele Perini.

All’assessore ai Lavori pubblici e Mobilità Roberto Fagnani sono indirizzate le seguenti interrogazioni: “Sempre più urgente studio di fattibilità e interventi per la viabilità all’intersezione tra via Sant’Alberto, via Popilia Antica e via Teodato” da parte del consigliere Daniele Perini; “Quali progetti per la valorizzazione e la gestione del bacino di canottaggio della Standiana” da parte di Chiara Francesconi, capogruppo Pri; “Controllo dei titoli di viaggio trasporto pubblico Start Romagna, Comune e Provincia di Ravenna” di Rosanna Biondi, consigliera del gruppo Lega nord.

La prima delle proposte di deliberazione verrà presentata dall’assessora alla Pubblica istruzione Ouidad Bakkali sul tema “Accademia di belle arti e Istituto di studi superiori musicali Verdi: indirizzi per la statizzazione”.

L’assessore all’Urbanistica Federica Del Conte relazionerà su “Valutazione in merito alla variante all’elaborato Poc 13 ricognizione vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità del Poc ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 10 del 1993 finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio del metanodotto Ravenna-Bologna Dn 400 (16”) variante Dn 500 (20”) per rifacimento attraversamento linea ferroviaria Ferrara-Rimini al km 63+749, Mop 24 bar e relative dismissioni in Comune di Ravenna” e su “Recepimento della D.A.L. 186 in materia di disciplina del contributo di costruzione e conseguente adeguamento degli elaborati dei Rue e Poc vigenti”.

Gli ordini del giorno in programma riguardano “Una cabina di regia per eventi lidi” rivolta all’assessore al Turismo Giacomo Costantini da parte di Michele Casadio, consigliere del gruppo Pd e “Per il rilancio turistico della località di Casalborsetti” indirizzata all’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Fagnani, da parte di Veronica Verlicchi, capogruppo de “La Pigna”.