Roberto Fagnani lascia il Pd di Ravenna e segue Renzi nella nuova avventura politica

Carlo Calenda l’aveva detto alla Festa nazionale dell’Unità di Ravenna fra l’incredulità di molti e lo sconcerto di altri: Renzi farà la scissione, darà vita ai suoi gruppi parlamentari e al suo partito. Sono pronto a scommetterci, aveva detto. E aveva ragione. Renzi ha fatto esattamente ciò che aveva previsto Calenda e che stava evidentemente preparando da tempo. Del resto, i giornali ne parlavano da mesi. Insomma, la scissione più annunciata della storia, come qualcuno ha scritto.

Ha sorpreso però l’accelerata finale. È di oggi, martedì 17 settembre, infatti, l’ufficializzazione dell’uscita di Matteo Renzi dal Pd con un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. A pochi giorni dalla formazione del nuovo governo Conte, basato sull’accordo giallo-rosso che proprio Matteo Renzi per primo, sorprendendo tutti, aveva a suo modo sollecitato. Un’accelerazione che ha colto di sorpresa anche i renziani doc, molti dei quali ora si trovano di fronte a una scelta di campo decisiva: lasciare il Pd e seguire Renzi nella nuova avventura politica, oppure restare nella casa Pd?

Molti ci stanno ancora pensando. Chi invece ha già preso la sua decisione e seguirà Matteo Renzi nella costituzione del nuovo movimento o partito è l’Assessore comunale ai lavori pubblici Roberto Fagnani, renziano della prima ora, che insieme ad altri aveva dato vita ai comitati renziani di Azione Civile Ritorno al Futuro, che a Ravenna, a dire la verità, non hanno mostrato grande vitalità. Fagnani sta con Renzi. Ed è convinto che anche qualche consigliere comunale di Ravenna lo seguirà.

Uno di questi potrebbe essere Michele Casadio. A Ravenna potrebbero seguire Renzi – e Fagnani – anche l’ex capogruppo in Consiglio comunale Matteo Cavicchioli e poi Roberto Catalano e Matteo Casadio. Fra i Sindaci in pausa di riflessione potrebbe essere il Sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi. Nella stessa situazione Manuela Rontini, consigliera regionale, da sempre molto vicina a Renzi.

Quali siano le conseguenze politiche di questo terremoto in casa Pd in ambito nazionale e locale è presto per dirlo. Renzi dichiara che sarà leale verso il governo Conte e che questa separazione aiuterà a combattere il populismo e la destra, Salvini in testa. Ma molti sono convinti esattamente del contrario: questa nuova divisione, dicono, andrà solo a vantaggio della Lega. Il tempo ci dirà.