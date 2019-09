Scissione Pd. Oltre a Fagnani passa con Renzi anche il deputato forlivese Di Maio eletto a Faenza

Dopo la giornata campale di ieri si precisa meglio la portata in provincia di Ravenna della scissione di Renzi che esce dal Pd. Fra i dirigenti del partito con incarichi di rilievo al momento solo Roberto Fagnani ha deciso di seguire il senatore di Firenze. Altri pezzi da novanta come il Senatore Stefano Collina e la consigliera regionale Manuela Rontini, vicini a Renzi, restano invece nel Pd. Passa con Renzi il deputato forlivese eletto anche nel collegio di Faenza Marco Di Maio.

Intanto Roberto Fagnani ha motivato la sua scelta sui social e ha ribadito che restano la sua lealtà e il suo impegno nella Giunta de Pascale. Visti i precedenti recenti di Valentina Morigi e Gianandrea Baroncini, è certo che il Sindaco di Ravenna non revocherà l’incarico a Fagnani e che la stabilità della Giunta è assicurata.

“Ieri è stata sicuramente una giornata molto complicata più dal punto di vista umano che da quello politico. – scrive su Facebook Roberto Fagnani – Non ci giro troppo attorno perché la testa aveva già deciso da tempo e la nascita del nuovo soggetto politico era nell’aria ed in cantiere da un po’. Il problema è il sentimento che nutro nei confronti di straordinari compagni di avventura con i quali ho condiviso tanta strada e che al di là della politica avranno sempre la mia amicizia e il mio affetto. Nella politica si fanno delle scelte e, per coerenza verso il mio percorso politico di questi anni e rivendicando quella stagione fatta di azioni importanti attese da tempo, ho deciso che seguirò Matteo Renzi nella nascita del nuovo soggetto politico Italia Viva. Lo faccio con il coraggio che ho sempre avuto nel mettermi in gioco e con la libertà del mio pensiero. Il nuovo progetto si propone di allargare il campo delle forze democratiche, liberali, repubblicane e riformiste del Paese e punta a rafforzare il centrosinistra continuando a portare avanti le battaglie comuni, soprattutto nel territorio, che abbiamo sostenuto in questi anni.”