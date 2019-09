Ironman 2019: grande festa a Cervia con la Parata delle Nazioni

Ieri, giovedì 19 settembre, lungo le strade di Cervia la Parata delle Nazioni, ha dato il via ufficiale a Ironman Italy 2019. I rappresentanti di 98 Paesi da tutto il mondo hanno “travolto” la città, con entusiasmo ed energia, colori e musica, dando vita ad una grande festa di sport.

Dopo la partenza dalla rotonda della Pace sul lungomare la parata è giunta a Piazza Garibaldi per il saluto delle autorità.

Un momento “olimpico” e gioioso accompagnato da musica e danze con la Marching Band “I Musicanti di San Crispino” in parata e il gruppo di percussioni tradizionali dal West Africa “Whatsafro”, appunto, in Piazza Garibaldi.