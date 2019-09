Benzoni (LperRa): “Via San Mama dissestata, congestionata dal traffico e con marciapiedi troppo stretti”

Il capogruppo di Lista per Ravenna nel Consiglio territoriale Ravenna Sud, Gianluca Benzoni lamenta le condizioni di viabilità di via San Mama, considerata troppo trafficata. “La via in questione – spiega Benzoni – figura nel Piano del Comune per la mobilità sostenibile come asse strategico di collegamento ciclo-pedonale tra il centro storico di Ravenna, da piazzetta Anna Magnani, e la zona sud. Ma la pista ciclabile esistente ne copre solo la prima metà, fino a vicolo Plazzi, non l’altra parte, fino a viale Berlinguer.”

“Le condizioni di questo lungo tratto, molto congestionato dal traffico, in cui con la riapertura delle scuole si muovono molti studenti e bambini, spesso accompagnati da anziani, sono in sintesi le seguenti, rappresentate di massima in questa foto: