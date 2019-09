Classe e Porto Fuori: esposto della Pigna per installare barriere antirumore sulla Classicana

“Sono decenni che i cittadini di Classe e Porto Fuori, ed in particolare coloro i quali risiedono in prossimità alla Strada Statale 67-Classicana, sopportano i disagi dell’inquinamento acustico causato dall’intenso traffico pesante da e per il porto, a tutte le ore del giorno e delle notte. Rumore che, com’è prevedibile, aumenta in modo esponenziale durante i mesi estivi quando a causa del caldo, i residenti sono costretti a lasciare aperte le finestre. A questo si aggiunga il fatto che il ponte della Classicana sui Fiumi Uniti, a causa dei giunti di campana sconnessi e della presenza di numerose buche dell’asfalto, causa ancor più rumore.”

Così il gruppo consiliare della lista civica La Pigna, che ha inoltrato ad Anas-compartimento dell’Emilia-Romagna uno specifico esposto nel quale segnalando il disagio dei residenti degli abitati di Classe e Porto Fuori, chiede di dare “immediatamente corso ad uno studio per il monitoraggio acustico e la valutazione dello stato attuale di inquinamento dovuto alle emissioni sonore prodotte dal traffico, in relazione anche all’installazione di barriere antirumore e pavimentazioni a bassa emissione del rumore del rotolamento”. A questo, si dovrebbe aggiungere “la verifica dei giunti a campana e della pavimentazione stradale del ponte sui Fiumi Uniti, al fine di provvedere celermente alla loro sistemazione”.