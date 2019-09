“No alla Ztl in via Naviglio a Faenza”: è stato costituito un comitato contrario all’estensione

Si è costituto a Faenza il Comitato promotore “No alla ZTL in Via Naviglio”, cioè contrario all’estensione della Zona a traffico limitato a tale Via e ad altre strade di Faenza. Tale decisione è stata presa da una delibera della Giunta faentina agli inizi di luglio. La prima attuazione ha visto il ripristino della prevalente unicità di percorrenza di Via Naviglio in tutta la sua direzione e per tale obiettivo aveva registrato l’ampio consenso dei cittadini ed operatori economici interessati.

Il comitato si è formato su iniziativa di Massimo Spagnoli e dell’Avv. Bruno Console Camprini e vi hanno aderito molti operatori economici che si affacciano sulla via. Considerato che in Via Naviglio sono presenti due strutture pubbliche di servizio a tutta la Città – la sede centrale delle Poste Italiane e la seconda sede comunale con importanti servizi (cultura, turismo, anagrafe, elettorale, stato civile, attività produttive) – e diversi importanti esercizi commerciali, i promotori ritengono che “una estensione della Zona a traffico limitato non sia una scelta valida, come prevista dalla delibera della Giunta comunale di Faenza, n. 133 del 3 luglio 2019, nelle forme di una prima parziale estensione della ZTL. È, comunque, una scelta inaccettabile e inopportuna, senza un confronto con la cittadinanza e, soprattutto, con i cittadini più direttamente interessati e con tempi di attuazione prima delle prossime elezioni comunali che rinnoveranno il Consiglio comunale e la nuova amministrazione.”

I promotori del Comitato stanno raccogliendo le firme di adesione contro l’estensione della ZTL in Via Naviglio presso il Caffè bar delle Poste ed il supermercato CRAI. Essi criticano fortemente che “alla chetichella sia stata estesa l’area di zona a traffico limitato, pur senza attivare conseguenti eventuali multe, nel tratto da Via Calligherie a Via Manara e, soprattutto, che ancora una volta la cittadinanza non sia stata preventivamente informata prima di deliberare un tale programma. Si precisa che con il programma di completa attuazione, l’estensione riguarderebbe tutta la strada Naviglio ed anche Via Campidori, escluso l’imbocco fino al parcheggio di Piazza Ricci (così recentemente denominato) con ingresso dalla via.“