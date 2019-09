Faenza, voto unanime per infrastrutture di collegamento per un anello verde in ambito naturalistico e urbano

La mozione “Progettazione di infrastrutture di collegamento tra tratti ciclo-pedonali esistenti per realizzare un percorso circolare (di seguito “anello”) in ambito naturalistico e urbano” è stata votata all’unanimità dal Consiglio comunale di Faenza, riunito in data 26 settembre 2019. La mozione è stata approvata su proposta del consigliere Maretti de La Tua Faenza e sottoscritta da PD, Insieme per Cambiare e Rinnovare Faenza. Presenti tutti i consiglieri e il Sindaco, approvata con i voti favorevoli di PD, Insieme per Cambiare, La Tua Faenza, Art 1 – Movimento Democratico Progressista, Lega Nord Faenza, Movimento 5 Stelle, L’Altra Faenza, Rinnovare Faenza.

LA MOZIONE

Premesso che la città di Faenza evidenzia una serie di potenzialità ancora inespresse per quanto riguarda un possibile attraversamento ciclo-pedonale del nucleo urbano in un ambiente verde e in condizioni di sicurezza; che la relazione illustrativa del PSC esprime, al punto 3 del decalogo condiviso, l’indirizzo di “valorizzare, con regole ambientali, l’ambiente urbano, quello extraurbano e le nuove zone di trasformazione” inserendo, tra le eccellenze da esaltare, le iniziative che favoriscono reti ecologiche che possano collegare il territorio; che in tale ottica, nel 2014, l’iniziativa di bilancio partecipato OPLA’ vide, tra le proposte vincitrici, il progetto del Parco fluviale del Lamone per la cui realizzazione si attendeva il completamento delle pratiche di concessione demaniale per l’accesso pubblico all’argine del fiume, che dovrebbero essere oggi completate; che nel D.U.P. l’obbiettivo strategico di mandato pluriennale P.01: “Garantire ai cittadini la sicurezza urbana, promuovendo una mobilità sicura e sostenibile” prevede tra le possibili azioni anche quella di “esecuzione di azioni finalizzate all’ampliamento della rete ciclopedonale” (P.01.05), come evidenziano le nuove piste ciclabili che in questi anni l’amministrazione ha realizzato; che nell’ambito del percorso del progetto “Lamone bene comune”, insieme a diverse iniziative che hanno visto il coinvolgimento anche delle scuole, il comune di Faenza ha sottoscritto il manifesto “Terre del Lamone” in cui nelle linee di azione si premette che “Il nodo per la fruizione del fiume sono le reti di trasporto concepite come un sistema integrato di mobilità dolce”.

Considerato che il PSC vigente prevede già in parte la realizzazione di un anello verde a monte della città di Faenza a tutela e salvaguardia dell’ambiente mediante l’inserimento di un parco extra-urbano e un percorso ciclo-pedonale in ambito naturalistico (tav 3-13); la legge regionale 24-2017 prevede entro il 2020 di avviare il procedimento di approvazione del nuovo P.U.G. e pertanto è necessario focalizzare ora le azioni che dovranno essere trasferite nel suddetto documento; la progettazione di un “anello” ciclopedonale si integra nella visione e nel contesto del progetto di rigenerazione urbana attualmente in fase di studio.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta di dare mandato agli uffici competenti di elaborare una proposta progettuale per la realizzazione dell’anello ciclo-pedonale in oggetto, valutando la bozza in allegato alla presente mozione (allegato A) e parte integrante di essa; di inserire tale proposta progettuale nel nuovo P.U.G.; di integrare l’obiettivo di mandato P.08 del DUP con le disposizioni dei due punti precedenti.

