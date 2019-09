Il comune di Faenza aderisce alla Marcia per la Pace della Romagna che si terrà domenica 6 ottobre

Il comune di Faenza comunica che aderisce alla sesta edizione della Marcia della Pace della Romagna Forlì-Forlimpopoli-Bertinoro, in programma per domenica 6 ottobre. La marcia quest’anno è dedicata ad Annalena Tonelli, missionaria laica forlivese uccisa in Somalia nel 2003 ed è in collaborazione con il comitato per la lotta contro la fame nel mondo. All’iniziativa parteciperà l’Assessore alle politiche giovanili, pace e gemellaggi Simona Sangiorgi con il gonfalone comunale.

Il programma prevede la partenza, in bicicletta, alle ore 9.00 circa, da piazza Saffi a Forlì, per arrivare in piazza Garibaldi a Forlimpopoli, vero e proprio punto di partenza della marcia. Da Forlimpopoli si partirà a piedi, alle ore 10.30, per raggiungere la Rocca di Bertinoro indicativamente alle ore 13.00. I partecipanti potranno anche pranzare al sacco nell’area picnic. Seguirà un momento di intrattenimento musicale e interreligioso che si concluderà alle 17.30. Per agevolare il rientro dei partecipanti saranno inoltre predisposte delle navette bus, con partenza da Bertinoro dalle ore 14.30 alle 17.30.

La manifestazione, organizzata dai Centri per la Pace di Forlì e Cesena in collaborazione con il comune di Forlì, con altri enti locali del territorio della Romagna (tra cui il comune di Faenza e l’Unione della Romagna Faentina) e con numerose realtà associative e di volontariato locali, vuole porre all’attenzione dell’opinione pubblica i valori della pace, della non violenza, della solidarietà, della libertà, della democrazia e dell’anti militarismo.