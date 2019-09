La Lega chiede di “individuare un nuovo Comandante per la P.M. di Cervia”

Il Gruppo Lega ha presentato un OdG sulla necessità di individuare un nuovo Comandante per la P.M. di Cervia. L’Odg propone “al Consiglio comunale di impegnare il Sindaco e tutta la Giunta nell’istituzione di un tavolo di confronto al fine di valutare nel concreto le azioni intraprese o da intraprendere al fine di sostituire l’attuale facente funzione (prossimo al congedo), con una figura professionale impegnata a tempo pieno come Comandante della Polizia Locale di Cervia a partire già dai primi mesi del prossimo anno 2020.” I leghisti ringraziano il Facente Funzione della Polizia Municipale dott. Sergio Rusticali per il lavoro svolto.