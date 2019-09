Cervia, il Sindaco Medri risponde duro alla Lega: il vostro OdG sul Comandante della Polizia Locale è “fuori luogo”

Il Sindaco di Cervia Massimo Medri risponde alla Lega in merito all’Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare del Carroccio sul Comandante della Polizia Locale e da noi riportato ieri. “Abbiamo ricevuto la proposta di Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare Lega Cervia che chiede di “sostituire l’attuale facente funzione” di Comandante della Polizia Locale. – si legge nella nota del Sindaco – È per lo meno inusuale che tale argomento appaia sulla stampa prima di trovare la sua giusta collocazione nel dibattito istituzionale. Evidentemente i proponenti non fanno differenza fra il livello istituzionale e la necessità di apparire sulla cronaca a tutti i costi. In secondo luogo non è corretto divulgare notizie di tipo personale, su figure che, pur ricoprendo incarichi pubblici, hanno diritto alla riservatezza su informazioni che riguardano la loro sfera privata e personale.”

“L’amministrazione comunale ha sempre riservato al settore della Polizia Locale una grande attenzione, al punto di potenziarne adeguatamente l’organico e migliorarne la dotazione di mezzi e attrezzature, per fare fronte ai molteplici impegni richiesti in una città complessa come Cervia. – continua il Sindaco Medri – Il corpo della Polizia Locale di Cervia ha conseguito importanti risultati per i quali è stata individuata e riconosciuta come esperienza di eccellenza a livello nazionale, conseguendo anche premi per l’attività svolta, in particolare nella lotta all’abusivismo commerciale. Tali risultati sono stati conseguiti sotto la direzione del Vice Comandante Vicario, la cui competenza e professionalità sono riconosciute ed apprezzate. Quindi si ritiene del tutto gratuito esprimere pubblicamente un giudizio che viene percepito come critico senza i dovuti approfondimenti e senza avere acquisito alcun elemento concreto di conoscenza dell’organizzazione e dell’attività del corpo della Polizia Locale di Cervia.”

“L’Ordine del giorno non tiene conto delle regole del funzionamento della macchina comunale, dei ruoli e delle competenze; infatti le decisioni sull’organizzazione dell’ente e sulla programmazione delle assunzioni spettano alla Giunta comunale, mentre la scelta dei dirigenti e del vertice della Polizia Locale spetta al Sindaco. – conclude Massimo medri – La presentazione di tale ordine del giorno appare fuori luogo e fuorviante nel momento in cui il Consiglio comunale si sta apprestando a discutere il tema della sicurezza con l’intento di unire la città su obiettivi condivisi fra i quali spicca la necessità di rafforzare tutti i presidi delle Forze dell’Ordine, in particolare durante i mesi estivi.”