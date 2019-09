Ztl in via Naviglio a Faenza: l’Assessore Bandini disponibile al confronto ma difende il provvedimento

L’amministrazione comunale di Faenza, per voce dell’assessore alla mobilità Antonio Bandini, risponde alle dichiarazioni del neonato comitato di via Naviglio – promosso dall’avvocato Console Camprini – che si oppone alla Ztl nell’area e che sta raccogliendo le firme (ne sarebbero già state raccolte oltre 200). Le dichiarazioni, apparse oggi sulla stampa locale, annunciano una ferma opposizione a una misura che penalizzerebbe le attività commerciali. I firmatari chiedono che il Comune ci ripensi e modifichi il provvedimento.

“Prima di tutto occorre sottolineare che sono state fatte affermazioni non vere – afferma l’assessore Bandini – è falso, ad esempio, che da gennaio i varchi lettura targhe saranno abilitati per fare multe: lo abbiamo escluso più volte, anche pubblicamente. Allo stesso modo non è vero che è stata una decisione improvvisa. Questa scelta è frutto di un percorso di confronto con i cittadini sul piano urbano della mobilità che ha preso avvio ben due anni fa, con numerose riunioni. Anche quanto riferito circa le future estensioni della Ztl è impreciso: ipotizza soluzioni ancora non definite.”

“Detto ciò – prosegue Bandini – comprendiamo le preoccupazioni che nascono a fronte del cambiamento e rinnoviamo la massima disponibilità a confrontarci con gli esercenti e i residenti di via Naviglio per affrontare le loro puntuali problematiche e individuare gli accorgimenti che possano ulteriormente migliorare la fruibilità della zona. Senza però dimenticare – conclude l’assessore – che l’introduzione della seconda linea del Green-Bus, con fermata davanti alle Poste, incrementerà sempre di più l’afflusso di persone in via Naviglio a beneficio anche dei commercianti e che nei piani dell’amministrazione c’è l’intenzione di introdurre, per i residenti delle zone Ztl, la possibilità di accedere e attraversare il centro storico senza alcuna restrizione: vantaggi non da poco”.