Martedì 1° ottobre si riunisce il consiglio comunale di Ravenna: l’ordine del giorno dei lavori

Martedì 1° ottobre, alle 16, si riunisce il consiglio comunale di Ravenna, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune (http://bit.ly/diretta-streaming-consiglio) e sulla pagina facebook Comune di Ravenna.

A inizio seduta si svolgerà la trattazione dei seguenti question time: di Veronica Verlicchi (La Pigna) “Sulla procedura di mobilità per i 29 lavoratori dell’inceneritore Hera”; di Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) “Cibo ‘umanitario’ sparso in strada come spazzatura”; di Emanuele Panizza (Gruppo misto) “Piscina comunale riapertura con orari diversi da quelli previsti dal capitolato e mancanza servizio bar”; di Alvaro Ancisi “I lavoratori dell’inceneritore non sono rifiuti”. Successivamente sarà data lettura dell’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini.

Seguirà la presentazione delle interrogazioni. L’assessore Gianandrea Baroncini risponderà ad Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) su “Non muoiano così i cani anziani”. L’assessore Giacomo Costantini risponderà a quattro interrogazioni: da parte di Rosanna Biondi (Lega Nord) su “Che fine hanno fatto i finanziamenti di Destinazione Romagna?”; da Michele Distaso (Sinistra per Ravenna) su “Condhotel: cosa se ne fanno i turisti di camere trasformate in alloggi stabili?”; da Fabio Sbaraglia (Pd) su “Cartelli ‘metrominuto’ per una più facile fruizione turistica della città”; Daniele Perini (Ama Ravenna) su “Adoperiamoci per tenere aperte le nostre chiese”. L’assessora Federica Del Conte risponderà a interrogazione a Massimo Manzoli (Ravenna in Comune), Marco Maiolini ed Emanuele Panizza (Gruppo misto) su “Possibile area di potenzialità archeologica in via Antica Milizia”.

Seguiranno le proposte di deliberazione. L’assessora Ouidad Bakkali presenterà le “Linee di indirizzo per l’applicazione della misura sperimentale di sostegno economico alle famiglie denominata “Al nido con la Regione” finalizzata all’abbattimento delle rette di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e linee per il mantenimento dell’equilibrio territoriale e costi a carico delle famiglie”. L’assessore Gianandrea Baroncini presenterà “Riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 derivante da sentenza esecutiva – causa n. 26/2018”. L’assessora Valentina Morigi illustrerà l’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2018. L’assessora Federica Del Conte presenterà la “Variante al Rue in recepimento della carta delle potenzialità archeologiche adottata con delibera di c.c. n. 95121/75 del 07/05/2019 controdeduzione e approvazione” e “Adozione variante di adeguamento 2019 al Rue e conseguenti modifiche al piano di zonizzazione acustica”.

Veronica Verlicchi (La Pigna) illustrerà la mozione per il vicesindaco Eugenio Fusignani su “L’installazione delle telecamere di videosorveglianza a San Pietro in Vincoli e delle altre località delle Ville Unite”.

Seguirà la discussione sui seguenti ordini del giorno presentati da Daniele Perini (Ama Ravenna): “Emergenza carenza professionisti” e “Azioni concrete per far fronte all’emergenza sanitaria”.