Bagnari (PD): “Stanziamento di oltre 2 milioni per aiutare i giovani agricoltori”

L’Assemblea Legislativa regionale ha dato il via libera a un provvedimento di legge che consente lo stanziamento straordinario di oltre 2 milioni di euro per attivare, secondo quanto previsto dai regolamenti UE, aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di piani di investimento attuati da giovani agricoltori e finanziati con i fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

“Sebbene le risorse previste ad oggi siano sicuramente cospicue risultano inferiori al bisogno: dal 2015 al 2018 sono infatti state più di 1200 le imprese agricole “giovani” nate in Emilia-Romagna. E questo non può che essere considerato un dato positivo, frutto di una serie di provvedimenti che stimolano il necessario ma difficile ricambio generazionale in agricoltura” sottolinea il consigliere regionale PD Mirco Bagnari.

“Con il voto di oggi abbiamo anche aperto a nuovi interventi regionali a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. – spiega Bagnari – I confidi hanno avuto il ruolo fondamentale di favorire l’accesso al credito nel settore agricolo, strutturalmente poco appetibile per il mercato del credito visto che è soggetto agli eventi climatici e ad altre calamità come il proliferare di parassiti dannosi. Considerata anche la grave emergenza dovuta all’invasione della cimice asiatica, si è convenuto di estendere il concorso della Regione al pagamento di interessi su finanziamenti alle imprese agricole assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi anche nel caso che il prestito sia destinato a sostenere la ricostituzione del capitale di conduzione delle imprese che abbiano subito danni alle produzioni causati da calamità naturali, avversità atmosferiche e organismi nocivi. In più abbiamo chiesto alla Regione di impegnarsi per richiedere al MIUR di rafforzare corsi di lauree e master post laurea che puntino a sviluppare e implementare il contrasto ai danni causati dagli insetti attraverso la lotta biologica”.