Mercoledì 2 ottobre si riuniscono i consigli territoriali di Castiglione e Piangipane

Domani, mercoledì 2 ottobre, alle 20.30, si riuniscono i consigli territoriali di Castiglione e Piangipane. A Castiglione il consiglio si riunirà nella sede dell’ufficio decentrato, in via Veneto 21, con all’ordine del giorno: infrastrutturazione e potenziamento della rete internet nell’Area 9; saranno presenti il vicesindaco Eugenio Fusignani, l’assessore con delega a Ravenna Digitale Massimo Cameliani, l’assessora all’Urbanistica, edilizia privata, rigenerazione urbana Federica Del Conte, la dirigente comunale dei Servizi Informativi Morena Brandi; seguiranno le espressioni di parere su “Piano Regolatore Comunale dell’Illuminazione Pubblica” e “Proposte di controdeduzione inerenti le osservazioni pervenute relative alla Variante al RUE in recepimento della Carta delle potenzialità Archeologiche adottata con delibera di consiglio comunale del 7 maggio 2019”; petizione con raccolta firme da parte delle famiglie residenti avente a oggetto la richiesta di prolungamento della pista ciclabile presente a Castiglione di Ravenna (lungo la via Turci) in direzione di via Bevanella, incrocio vie Turci/Torres.

A Piangipane il consiglio si riunirà nella sede dell’ufficio decentrato in piazza XXII Giugno 1944 n. 6, con all’ordine del giorno: comunicazioni del Presidente; richiesta parere: Proposte di controdeduzione inerenti le osservazioni pervenute relative alla Variante RUE in recepimento alla Carta della Potenzialità archeologiche adottate con delibera del consiglio comunale del 7 maggio 2019; la richiesta di parere: Piano Regolatore Comunale dell’illuminazione pubblica e, infine, situazione viabilità via Sant’Egidio Camerlona.