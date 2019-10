Convocato per giovedì 3 ottobre il consiglio comunale di Lugo

Giovedì 3 ottobre alle 20 si riunisce nella sala consiliare della Residenza comunale (piazza Martiri 1) il consiglio comunale di Lugo.

Tra i punti all’ordine del giorno, la presa d’atto della comunicazione del consigliere Davide Solaroli che passa dal gruppo “Per la Buona Politica” a “Gruppo misto”; modifiche alla composizione dei gruppi consiliari, delle commissioni consiliari e della Consulta dello sport; adeguamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020; approvazione del progetto per l’appalto del servizio di front-office, reference e realizzazione di progetti speciali presso la biblioteca comunale “Fabrizio Trisi” di Lugo per il biennio 2020/2021; “espressione di fattibilità di variante agli strumenti urbanistici vigenti per il progetto Terna Spa di costruzione di elettrodotto” cavo interrato 132 kv da CP Conselice a CP Voltana” sul territorio comunale; approvazione delle linee programmatiche di mandato 2019-2024; nomina dei comitati delle Consulte di decentramento.