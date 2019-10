Forza Italia. Incontro con Bernini e Paroli a Forlì, Ravenna e Rimini

Sabato 5 ottobre il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, insieme al commissario regionale del partito, Adriano Paroli, sarà in Emilia Romagna per una serie di iniziative e appuntamenti sul territorio, dove incontrerà gli amministratori locali, le categorie economiche e produttive e i giornalisti. Alla stampa illustrerà il nuovo assetto di Forza Italia in Emilia Romagna e le attività in corso e il programma in vista delle prossime elezioni regionali. In particolare, Forza Italia terrà a Ravenna una conferenza stampa alle ore 12, al Mariani Lifestyle, via Ponte Marino 19.