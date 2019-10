Il presidente Abi Antonio Patuelli ricorda Giovanni Spadolini al convegno a lui dedicato

I profondi studi storici, il forte senso dello Stato costituzionale di diritto, gli ampi orizzonti di solidarietà atlantica ed europea sono stati i riferimenti culturali ed ideali di tutte le esperienze professionali e istituzionali di Giovanni Spadolini che Antonio Patuelli ha commemorato a

Ravenna a venticinque anni dalla scomparsa.

Dalla cattedra universitaria fiorentina, con colleghi come Sartori, Maranini, Predieri, Tosi, Pompeo Biondi, alla “cattedra” bolognese di

Direttore del Resto del Carlino per ben tredici anni di vivacissimi scritti, tutti assai coerenti fra loro, che gli valsero poi la Direzione

del Corriere della Sera.

Nelle Istituzioni -ha aggiunto Patuelli – Spadolini portò tutta la sua cultura che espresse innanzitutto alla guida della Commissione Pubblica

Istruzione del Senato e del Ministero ugualmente della Pubblica Istruzione. Poi, in una fase di grave crisi morale della Repubblica, Spadolini visse l’esperienza alla Presidenza del Consiglio come risposta istituzionale alle tante emergenze di quella fase. Da Ministro della Difesa si occupò molto di relazioni internazionali quando l’Europa era ancora divisa in due dalla “cortina di ferro” e dal muro di Berlino”.

Patuelli ha ricordato di essere stato il primo, al Quirinale, a congratularsi con Spadolini nominato Senatore a vita, e di essere stato suo

antico studente che fece parte di un Governo della Repubblica (Ciampi) e parlò nel Senato da lui presieduto. Patuelli ha concluso ricordando che Spadolini era legatissimo a Ravenna, in particolare alla Biblioteca Classense di cui apprezzava la grande storia, e che purtroppo non fu eletto nel 1992 Presidente della Repubblica dove avrebbe potuto sviluppare il suo magistero morale in una delle fasi più difficili della Storia d’Italia.