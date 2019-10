A Conselice riprendono gli incontri “informali” e aperti tra sindaco, giunta e cittadini

Domani sera, mercoledì 9 ottobre, alle 20.30, a Conselice riprendono gli incontri “informali” e aperti a tutti fra il sindaco, la giunta e la cittadinanza, nell’ambito del percorso partecipato voluto da Paola Pula

Dopo l’incontro iniziale, svoltosi a luglio a Lavezzola con buona partecipazione da parte della cittadinanza, riprende il “percorso

partecipato” promesso da Paola Pula in campagna elettorale, nel caso fosse stata rieletta sindaco di Conselice.

L’intento della prima cittadina è quello di istituire un momento costante di incontro “informale” fra la Giunta e i cittadini – di

volta in volta organizzato nel capoluogo o nelle frazioni di Lavezzola e San Patrizio – per ascoltare i pareri della cittadinanza sulle tematiche più varie, dare indicazioni e risposte, prendere spunti utili all’attività di governo del Comune per i prossimi cinque anni.

L’appuntamento è fissato il secondo mercoledì di ogni mese: sicché nella serata di domani sindaco e giunta incontreranno i cittadini all’auditorium “Garbesi” della scuola media di via Di Vittorio.