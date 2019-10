Lista per Ravenna promuove una petizione per la sicurezza dei parcheggi in via De Gasperi

Lista per Ravenna ha lanciato una petizione dal titolo: “Ripristino dei parcheggi di via De Gasperi per minori disagi e maggiore sicurezza”. Disagi che sono aumentati e sicurezza che è di molto peggiorata dopo che l’Amministrazione comunale ha eliminato i posti auto posizionati perpendicolarmente alla carreggiata, sostituendoli con altri paralleli, che ne abbattono di molto il numero.

La richiesta si pone come obiettivo l’attuazione di tutte le misure necessarie per recuperare le condizioni perdute su via De Gasperi e di individuare con urgenza un’area nelle immediate vicinanze in cui disporre un congruo numero di parcheggi in grado di compensare quelli tagliati.

La petizione può essere sottoscritta fin d’ora presso l’attività “Wild Free Tatoo Studio”, in via De Gasperi, 20, oppure presso il Gruppo Consiliare di Lista per Ravenna, al 4° piano delle sede comunale di piazza del Popolo. Primo firmatario è Stefano Donati, capogruppo di Lista per Ravenna nel Consiglio del Centro Urbano; secondo firmatario Gianluigi Mancinelli, residente in via De Gasperi.