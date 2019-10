Brisighella. Il campo da calcio sarà illuminato la sera. Esposito (IpB): “Fatto il bene della comunità”

La Giunta Pederzoli, grazie all‘Unione della Romagna Faentina e alla presenza delle Associazioni che gestiscono la struttura, riceve un contributo per illuminare il campo da calcio e renderlo quindi fruibili anche in orari serali.

“E’ positivo che soldi arrivino dalla Regione per i piccoli comuni e per interventi che mettono al centro spazi di aggregazione giovanile e per le famiglie, nel caso di Brisighella contributi destinati all’area sportiva di via canaletta, che attende fondi Regionale da dopo l’alluvione del 2014” commenta Angela Esposito per la lista Insieme per Brisighella. “Ci fa piacere oltretutto che, finalmente, una volta tanto, il contributo ricevuto abbia visto il contributo collaterale assieme alla maggioranza, anche di forze dell’opposizione in regione, per il bene della comunità.”

Esposito ha chiosato: ”Notiamo che nella graduatoria viene messa in evidenza l’ambito territorio “Romagna Faentina” e inoltre hanno goduto di una premialità le opere che hanno ottenuto l’appoggio dell’Unione dei comuni. Il sindaco Pederzoli e la sua Giunta sono ancora dell’idea che l’Unione non serva a nulla, sia solo una zavorra per i cittadini Brisighellesi che così hanno perso la loro identità?“