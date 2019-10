La Lega chiede alla Giunta di soprassedere su denuncia per diffamazione a mezzo Facebook che coinvolse Coffari

Ieri, 10 ottobre, il gruppo consigliare della Lega ha presentato un Ordine del Giorno con il quale propone alla Giunta Medri di rinunciare a proseguire nell’iter della denuncia/querela per diffamazione a mezzo Facebook legata a post pubblicati su un noto gruppo Facebook cervese contro l’Ex Sindaco Luca Coffari (nella foto) e lo stesso Comune.

Secondo la Lega, infatti, ci sarebbe stata una richiesta d’archiviazione proposta dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna datata 18.01.2019, archiviazione motivata dal fatto che “le dichiarazioni riportate su Facebook non travalicavano il limite della disapprovazione e del biasimo non integrando nessuna condotta diffamatoria”. La Giunta cervese, ritenendo immotivate le argomentazioni dell’archiviazione, decise di opporsi e dare corso alla procedura legale stanziando oltre 4.000 euro per la causa.

“Il prosieguo della denuncia-querela nel suo protrarsi avrà notevoli aggravi di costi: oltre ai già 4.085,54 euro stanziati dalla precedente Giunta, vanno messi in conto anche i vari gradi di giudizio oltre che eventuali azioni legali che potrebbero essere intraprese dai singoli querelati nei confronti dell’Ente stesso. – scrive la Lega in una nota – Tenuto conto che il Sindaco e la Giunta coinvolti nella vicenda giudiziaria non sono più in carica e che un segnale di distensione da parte dell’Ente sarebbe ben visto dall’opinione pubblica, riteniamo giusto porre termine all’azione legale in oggetto e invitiamo il Sindaco Massimo Medri e tutta la Giunta a disporre l’immediata cessazione della diatriba.”