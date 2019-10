La campagna acquisti di Fratelli d’Italia a Ravenna… a spese di Lega e Forza Italia

Si è svolta oggi sabato 12 ottobre a Ravenna la conferenza stampa di Fratelli d’Italia per presentare gli ultimi più significativi iscritti a Fratelli d’Italia nella nostra provincia. Hanno partecipato l’On. Galeazzo Bignami, il coordinatore regionale del partito Michele Barcaiuolo, Roberto Petri membro della direzione nazionale del partito, Alberto Ferrero coordinatore provinciale del partito e Marta Farolfi vicesindaco di Brisighella. Sono state consegnate le tessere di Fratelli d’Italia a Rudi Cappucci dirigente d’azienda, candidato del centrodestra alle elezioni provinciali del 2011, già consigliere provinciale della Lega e fra i fondatori della Lega in provincia di Ravenna. A Giuliano Lelli Mami avvocato, consigliere circoscrizionale a Castiglione e fino ad un mese fa vice coordinatore comunale di Forza Italia a Ravenna; a Massimo Focaccia imprenditore e consigliere circoscrizionale di Castiglione eletto con la Lega; a Gianmarco Monti ristoratore ed assessore all’ambiente e turismo al comune di Brisighella; ad Alessandra Barzagli impiegata e consigliere comunale di Brisighella.

A queste significative iscrizioni si aggiungono le circa cento adesioni più recenti fra cui quella di Angela Nonni che sarà candidata per Fratelli d’Italia alle elezioni regionali del 26 gennaio, in rappresentanza della Romagna faentina. L’avv. Barcaiuolo, coordinatore regionale del partito, ha sottolineato come Fratelli d’Italia, grazie alla coerenza ed alla trasparenza di Giorgia Meloni, si è ormai consolidato come seconda forza del centrodestra e mira a raggiungere a livello elettorale un risultato a due cifra.

L’on. Bignami ha invitato tutti i presenti alla mobilitazione ed all’impegno in vista del 26 gennaio. È la prima volta, infatti, che il centrodestra può vincere in Emilia Romagna dopo oltre 50 anni di governo ininterrotto prima comunista poi post comunista, in cui il settarismo e la cattiva amministrazione hanno sempre prevalso.