Mammografi. Articolo1 e Sinistra per Ravenna chiedono indicazioni su stato delle apparecchiature negli ospedali

Articolo1 e Sinistra per Ravenna hanno depositato un question time che sarà discusso in consiglio comunale martedì 15 ottobre sulle recenti inchieste giornalistiche sull’obsolescenza dei mammografi censiti nelle strutture pubbliche e convenzionate in Italia. Nel dettaglio, Mariella Mantovani di Articolo1 e Michele Distaso di Sinistra per Ravenna chiedono al sindaco di fornire indicazioni sullo stato delle apparecchiature di diagnosi delle strutture pubbliche e convenzionate nel nostro territorio; nel caso in cui fossero presenti apparecchiature obsolete di intervenire presso la Ausl affinché vengano sostituite con apparecchiature di tecnologia più avanzata; di monitorare con attenzione affinché la sanità pubblica continui a garantire prestazioni di alto livello così come fatto finora e in tema di prevenzione si possa coinvolgere un sempre di più il numero di donne.

Il testo integrale del documento

Visto che la recente inchiesta della giornalista Milena Gabanelli trasmessa su La7 e uscita anche sul Corriere della Sera; vista la richiesta di informazioni in merito inviata a Sindaco e Ausl apparsa sui giornali il 10/10/2019; vista l’importanza della prevenzione oncologica che si sostanzia a Ravenna con lo screening mammografico gratuito attivato da molti anni nel centro oncologico dell’Ospedale Civile, che permette a tutte le donne di Ravenna di eseguire controlli periodici al seno e che permette di effettuare diagnosi precoci del tumore e consentire quindi cure più efficaci; visto che l’indagine sopracitata ha evidenziato come sia alta l’obsolescenza dei mammografi censiti nelle strutture pubbliche e convenzionate in Italia con grave rischio per le donne di essere esposte a quantità di radiazioni oggi non accettabili oltre alla ridotta capacità diagnostica per il numero di false negatività e quindi con il ritardo del momento della diagnosi corretta.

E che il Ministero non ha reso noto quali sono i centri pubblici o convenzionati con strumentazione non adeguata; si chiede al sindaco di fornire indicazioni sullo stato delle apparecchiature di diagnosi delle strutture pubbliche e convenzionate nel nostro territorio; nel caso in cui fossero presenti apparecchiature obsolete di intervenire presso la Ausl affinché vengano sostituite con apparecchiature di tecnologia più avanzata; di monitorare con attenzione affinché la sanità pubblica continui a garantire prestazioni di alto livello così come fatto finora e in tema di prevenzione si possa coinvolgere un sempre di più il numero di donne.