Stefania Gasperoni entra in Alleanza di Centro per i territori

Sul territorio Ravennate, Alleanza di Centro per i territori annuncia “l’ingresso di Stefania Gasperoni con il ruolo di coordinatrice rapporti col territorio per l’area di Ravenna; figura che fungerà da raccordo coni vertici del partito a livello regionale per mantenere vive quelle radici forti sul territorio che ci permetteranno di seguire tutte le problematiche che ci verranno presentate o che scorgeremo”.

“Stefania già in passato, senza essere impegnata in politica direttamente, ha sempre svolto questa attività sul territorio mettendoci la faccia e spesso interfacciandosi con il sottoscritto – dichiara Mauro Bertolino, Coordinatore Emilia Romagna di Alleanza di Centro per i territori – ed altri cittadini riuscendo a creare quella sinergia che ha portato alla risoluzione delle problematiche del caso.