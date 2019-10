Consiglio comunale di Ravenna: approvato ordine del giorno sull’attenzione alle esigenze degli universitari

Nella seduta di ieri il consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno presentato da Andrea Vasi (Pri) e Lorenzo Margotti (Pd) su “Ravenna: veniamo incontro alle esigenze degli studenti universitari” con 21 voti favorevoli (Pd, Pri, Sinistra per Ravenna, Ama Ravenna, Art.1-Mdp, CambieRà, Ravenna in Comune) e 6 astensioni (Lega Nord, Lista per Ravenna, Forza Italia, La Pigna).

Sono intervenuti nel dibattito: Marco Maiolini (Gruppo misto), Massimo Manzoli (Ravenna in Comune), Alberto Ancarani (FI), Samantha Tardi (CambieRà), Daniele Perini (Ama Ravenna), Rossana Biondi (Lega Nord), Cinzia Valbonesi (Pd).

Nell’OdG si chiede al Sindaco e alla Giunta “di attivarsi, per individuare e realizzare una mappa di parcheggi limitrofi al centro storico e dei servizi di mobilità dolce (ad es. bike sharing pubblico) che permettano ai giovani (gli studenti universitari, ndr) di raggiungere i loro dipartimenti, proponendo al contempo una cultura della mobilità ecosostenibile della salvaguardia della sicurezza e della qualità di vita del nostro centro storico.”