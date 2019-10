Zandoli e Sangiorgi (Lega): “Triste primato per Ravenna, tra le città con più furti; le Ville Unite ne fanno le spese”

“Triste primato per Ravenna, tra le città con più furti; e le Ville Unite ne fanno le spese. Secondo posto per Ravenna nella classifica nazionale per furti in abitazione con l’aumento del 21% rispetto all’anno precedente”. Così commentano i consiglieri territoriali Lorenzo Zandoli e Enrico Sangiorgi della Lega. “Ravenna continua ad essere tra le città che soffrono di più i furti in abitazione, il triste primato colpisce tutta la città ma soprattutto la campagna che è composta da piccoli centri abitati e case sparse. Negli anni passati sono state fatte proposte e sollecitazioni nei consigli territoriali e in consiglio comunale, chiedendo maggiore impegno da parte della giunta nel contrasto della criminalità. Spesso ci è stato risposto che i nostri erano solo allarmismi, e la gente non percepiva questa pericolosità. La sensazione che qualcuno possa entrare in casa e portare via oggetti personali fa rabbrividire, ma ancora peggio se queste persone entrano quando qualcuno è in casa, quali reazioni possono verificarsi?”

“Ricordiamo inoltre che Ravenna è una città patrimonio dell’umanità che vive di turismo e queste pubblicità sono assai negative, vengono fatti tanti spot ma un biglietto da visita del genere non è certo positivo. Il territorio ravennate merita di essere più sicuro e tranquillo: auspichiamo che questi dati negativi siano uno stimolo per migliorare le cose, nel frattempo continueremo a monitorare e spronare il lavoro della giunta comunale” concludono i due consiglieri della Lega.