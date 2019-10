Bonaretti (M5S) contro guerra in Siria: chiede bandiera della pace sul balcone del Comune di Ceriva

“Ciò che sta succedendo in questi ultimi giorni, non può lasciarci indifferenti. Sono sicuro del fatto che una comunità unita e sana come quella cervese abbia voglia di manifestare il suo sdegno nei confronti dell’offensiva turca e il pieno sostegno alla comunità curda”. Con queste parole il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Cervia, Pierre Bonaretti, introduce la richiesta al sindaco Medri di esporre all’esterno del palazzo comunale cervese una bandiera della pace.

“Un piccolo gesto simbolico – spiega il pentastellato -, ma che manifesta una presa di posizione in coerenza con i valori di pace e condivisione che ci contraddistinguono”.

“Faccio un appello a tutta la comunità e a tutte le forze politiche presenti in Comune – conclude il consigliere -: organizziamo una piccola manifestazione in sostegno della comunità curda e contro l’orrore della guerra, come a Ravenna e in molte città italiane”.