Benzoni (LpRa): Raccolta rifiuti contromano a Madonna dell’Albero

“Non è la prima volta che Lista per Ravenna riceve segnalazioni o lamentele sulla raccolta dei rifiuti – dichiara Gianluca Benzoni, capogruppo di Lista per Ravenna nel Consiglio territoriale di Ravenna Sud. – Molte lamentano i bidoni stracolmi, altre la loro inadeguata dislocazione sul territorio, numerose l’assenza di controlli e di sanzioni contro il conferimento scorretto o l’abbandono incivile su strada dei loro scarti, mai però la raccolta contromano e in prossimità di una curva da parte dei mezzi addetti al servizio. Almeno fino ad oggi, quando a Madonna dell’Albero, in pieno giorno, circa alle 13.00, un camion addetto alla raccolta dell’indifferenziata è stato visto fare inversione, girandosi contromano in prossimità di una curva, e raccogliere con tranquillità tutto il pattume in barba alla sicurezza stradale e al codice”.

“La manovra – conclude Benzoni – non è passata inosservata ad altri stupefatti utenti della strada, uno dei quali ha prontamente pensato di mandarcene una foto. Ora, pur condividendo tutte le difficoltà dei tanti operatori che, per compiere il loro lavoro, rispettano il codice della strada, non possiamo sottrarci dal ricordare che queste manovre sono assolutamente da evitare perché gravemente a sprezzo dell’incolumità pubblica. Sperando di non dover ricevere più segnalazioni di questo tipo, auspichiamo dunque maggior attenzione e senso di responsabilità”.