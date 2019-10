Morrone (Lega): dalla Romagna oltre mille persone in Piazza San Giovanni a Roma

“Una giornata memorabile, una piazza San Giovanni immensa, piena di gente libera, democratica e pacifica, che vuole partecipare per contribuire a ridare, dignità, identità e un futuro al nostro paese”. Il giorno dopo piazza San Giovanni, che ha visto un enorme afflusso di persone da tutt’Italia ad ascoltare i leader di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, tira le somme dell’evento.

“Dalla Romagna sono partite più di mille persone, undici i pullman della Lega, chi non è riuscito a prenotare in tempo si è servito del treno o dell’auto. È dal giorno dell’annuncio della manifestazione da parte di Matteo Salvini che le nostre sezioni hanno registrato un interesse mai visto, non solo di sostenitori della Lega. Segno che la gente sta vivendo un momento di profondo disagio, è disorientata e preoccupata per il futuro. Cerca certezze, vuole contare nelle decisioni, non ci sta più a essere considerata un limone da spremere, zittita dal politicamente corretto e dal pensiero unico, derisa per i propri ideali e quando chiede il rispetto della propria identità, umiliata per colpa del servilismo degli attuali governanti nei confronti della UE. E’ evidente che ormai la maggioranza degli italiani vede soprattutto nel Partito democratico, ma non solo, la forza politica delle élite, il referente dei poteri forti che hanno messo in ginocchio i ceti medi, il promotore di devastanti politiche immigrazioniste, relativiste e multiculturaliste. Se non si comprende questo non si può governare l’Italia e comprendere i bisogni dei suoi abitanti”.