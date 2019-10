Popolo della Famiglia presente alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna: “per raccogliere voti dei delusi”

Il Popolo della Famiglia annuncia la propria presenza nelle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna con l’obiettivo primario di incrementare i servizi sanitari a favore delle natalità, in primis i punti nascita. Il prossimo 26 gennaio si voterà per rinnovare il Consiglio e la Presidenza della Regione Emilia-Romagna e il Popolo della Famiglia sarà della partita con il proprio simbolo sulla scheda elettorale. “Stiamo lavorando ad un’aggregazione unica con i partiti aderenti al Partito Popolare Europeo, in primis Forza Italia, con l’obiettivo di allargare al centro la coalizione di centro-destra e di portare al voto tante famiglie deluse dalla politica degli annunci. – si legge in una nota – Una cosa ad oggi è certa: il nostro simbolo sarà sulla scheda e porterà in Regione la vera emergenza del nostro tempo, quella della denatalità. Per questo da fine ottobre saremo già nelle piazze delle principali città della regione con una petizione per la riapertura dei punti nascita chiusi (soprattutto nelle zone montane) e per l’apertura di nuove strutture in grado di sopperire alle carenze attuali”.